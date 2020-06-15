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В Великобритании открываются торговые центры

15.06.2020 08:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Новые послабления карантинных мер начинают действовать сегодня в Великобритании. В стране после трехмесячного перерыва открываются непродовольственные магазины. Заработают торговые центры, но только при тщательном соблюдении правил дистанцирования в два метра. Также с сегодняшнего дня вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте. Кроме того, согласно обещанию Джонсона, с понедельника ученики школ, которым в ближайшее время предстоят экзамены, получат возможность встретиться с учителями. Невыпускные классы приступят к учебе не раньше сентября.
 
 
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Новые послабления карантинных мер начинают действовать сегодня в Великобритании. В стране после трехмесячного перерыва открываются непродовольственные...
 
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