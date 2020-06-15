Источник материала: БT

Флешмоб на день рождения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День рождения вчера отмечал Дональд Трамп В честь 74-летия главы Белого дома сторонники Республиканской партии и президента лично устроили на воде парад лодок. В нем приняли участие около двух тысяч катеров...

В честь 74-летия главы Белого дома сторонники Республиканской партии и президента лично устроили на воде парад лодок. В нем приняли участие около двух тысяч катеров и яхт.Противники президента Трампа тоже отличились. Они запустили флешмоб в "Твиттере", поздравляя вместо Трампа экс-лидера США Барака Обаму. Поздравления Обаме публикуются под хештегом #AllBirthdaysMatter - "все дни рождения имеют значение", который намекает на слоган антирасистских выступлений #BlackLivesMatter.