|
День рождения вчера отмечал Дональд Трамп
15.06.2020 08:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ честь 74-летия главы Белого дома сторонники Республиканской партии и президента лично устроили на воде парад лодок. В нем приняли участие около двух тысяч катеров и яхт.
Флешмоб на день рожденияПротивники президента Трампа тоже отличились. Они запустили флешмоб в "Твиттере", поздравляя вместо Трампа экс-лидера США Барака Обаму. Поздравления Обаме публикуются под хештегом #AllBirthdaysMatter - "все дни рождения имеют значение", который намекает на слоган антирасистских выступлений #BlackLivesMatter.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь 74-летия главы Белого дома сторонники Республиканской партии и президента лично устроили на воде парад лодок. В нем приняли участие около двух тысяч катеров...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)