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День рождения вчера отмечал Дональд Трамп

15.06.2020 08:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В честь 74-летия главы Белого дома сторонники Республиканской партии и президента лично устроили на воде парад лодок. В нем приняли участие около двух тысяч катеров и яхт. 

Флешмоб на день рождения

Противники президента Трампа тоже отличились. Они запустили флешмоб в "Твиттере", поздравляя вместо Трампа экс-лидера США Барака Обаму. Поздравления Обаме публикуются под хештегом #AllBirthdaysMatter - "все дни рождения имеют значение", который намекает на слоган антирасистских выступлений #BlackLivesMatter. 

 
 
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В честь 74-летия главы Белого дома сторонники Республиканской партии и президента лично устроили на воде парад лодок. В нем приняли участие около двух тысяч катеров...
 
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