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Землетрясение на востоке Турции

15.06.2020 08:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции. Пострадавших - 18. Эпицентр подземных толчков находился в 56 километрах от города Бингель - столицы одноименной провинции,  в которой проживают более 80 000 человек. Землетрясение вызвало значительные разрушения: многие здания получили повреждения, некоторые рухнули полностью. Отмечается, что из-за толчков упала наблюдательная башня жандармерии. В регионе продолжают работать спасатели, под завалами могут оставаться люди.
 
 
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Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции. Пострадавших - 18. Эпицентр подземных толчков находился в 56 километрах от города Бингель - столицы...
 
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