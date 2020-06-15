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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Землетрясение на востоке Турции Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции. Пострадавших - 18. Эпицентр подземных толчков находился в 56 километрах от города Бингель - столицы...

Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции. Пострадавших - 18. Эпицентр подземных толчков находился в 56 километрах от города Бингель - столицы одноименной провинции, в которой проживают более 80 000 человек. Землетрясение вызвало значительные разрушения: многие здания получили повреждения, некоторые рухнули полностью. Отмечается, что из-за толчков упала наблюдательная башня жандармерии. В регионе продолжают работать спасатели, под завалами могут оставаться люди.