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На японском острове Хонсю осталось без воды более 15 тысяч домов
15.06.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПричиной чрезвычайной ситуации стал прорыв водопровода в городе Хитати. Из-под земли забил фонтан такой силы, что центральные улицы пострадавшего города превратились в реки. Водоснабжение домов пока удалось восстановить не полностью.
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Причиной чрезвычайной ситуации стал прорыв водопровода в городе Хитати. Из-под земли забил фонтан такой силы, что центральные улицы пострадавшего города...
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