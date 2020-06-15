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Забывчивого владельца 3 кг золота ищут в Швейцарии

15.06.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Швейцарии ищут забывчивого пассажира поезда, который следовал в Люцерн. Неизвестный оставил рядом со своим сиденьем в электричке рюкзак с тремя килограммами золотых слитков на сумму приблизительно в 170 тысяч долларов. Пока никто о своих правах на сокровище не заявил, возможно, еще и потому, что владельцу придется открыть властям происхождение драгоценного металла. Впрочем, на размышления у забывчивого путешественника есть еще 5 лет - именно столько находка будет ждать владельца прежде, чем золото обратят в доход государства.
 
 
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В Швейцарии ищут забывчивого пассажира поезда, который следовал в Люцерн. Неизвестный оставил рядом со своим сиденьем в электричке рюкзак с тремя килограммами...
 
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