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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Украине без света остались 180 населенных пунктов В девяти областях Украины из-за непогоды было прервано энергоснабжение. Проливные дожди со штормовым ветром стали причиной обрыва проводов нескольких десятков...

В девяти областях Украины из-за непогоды было прервано энергоснабжение. Проливные дожди со штормовым ветром стали причиной обрыва проводов нескольких десятков ЛЭП. Затоплено много деревень, в Черновицкой области размыты дороги. Без света остались 180 населенных пунктов. Во многие села подачу электричества не удалось восстановить до сих пор.