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В Украине без света остались 180 населенных пунктов

15.06.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В девяти областях Украины из-за непогоды было прервано энергоснабжение. Проливные дожди со штормовым ветром стали причиной обрыва проводов нескольких десятков ЛЭП. Затоплено много деревень, в Черновицкой области размыты дороги. Без света остались 180 населенных пунктов. Во многие села подачу электричества не удалось восстановить до сих пор. 
 
 
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В девяти областях Украины из-за непогоды было прервано энергоснабжение. Проливные дожди со штормовым ветром стали причиной обрыва проводов нескольких десятков...
 
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