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Акция протеста в США - два человека погибли в Атланте

15.06.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Атланте неизвестные напали на митингующих. Жертвами стали два человека, еще пятеро получили ранения. Трагедия случилась в ходе акции протеста, участников которой обстреляли из окна автомобиля неизвестные. Вспышка насилия в городе произошла в результате еще одного убийства, совершенного при задержании полицейскими нарушителя порядка. После гибели в пятницу афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте был сожжен ресторан, а затем начались погромы. Участники акций протеста пытались перекрывать федеральные трассы. 
 
 
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В Атланте неизвестные напали на митингующих. Жертвами стали два человека, еще пятеро получили ранения. Трагедия случилась в ходе акции протеста, участников...
 
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