Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция протеста в США - два человека погибли в Атланте В Атланте неизвестные напали на митингующих. Жертвами стали два человека, еще пятеро получили ранения. Трагедия случилась в ходе акции протеста, участников...

В Атланте неизвестные напали на митингующих. Жертвами стали два человека, еще пятеро получили ранения. Трагедия случилась в ходе акции протеста, участников которой обстреляли из окна автомобиля неизвестные. Вспышка насилия в городе произошла в результате еще одного убийства, совершенного при задержании полицейскими нарушителя порядка. После гибели в пятницу афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте был сожжен ресторан, а затем начались погромы. Участники акций протеста пытались перекрывать федеральные трассы.