|
КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону. Сеул обещает «сильные ответные меры» на провокации
17.06.2020 07:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пхеньян вернет свои воинские подразделения в район города Кэсон и гор Кымгансан близ границы с Южной Кореей. КНДР возобновит «все виды регулярных военных учений» в приграничной области, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), распространенном в среду, 17 июня.
В демилитаризованную зону будут также возвращены посты по охране границы. Войска Северной Кореи были выведены из этого района после заключенного в 2018 году межкорейского соглашения о снижении напряженности на Корейском полуострове.
Сеул осудил действия Пхеньяна
В тот же день в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что не намерены терпеть «неразумных слов и действий Севера», осудив Ким Е Чжон — сестру главы КНДР Ким Чен Ына — за «грубую и бессмысленную» критику президента Южной Кореи.
В Минобороны Южной Кореи считают, что
Перед этим было обнародовано заявление Ким Е Чжон, в котором она отвергла предложение президента Мун Чжэ Ина направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации, назвав это предложение «бестактным и зловещим».
КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Накануне, 16 июня, северокорейские власти
Еще днем ранее, 15 июня, Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство КНДР. На прошлой неделе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону. Сеул обещает «сильные ответные меры» на провокации
Войска Северной Кореи были выведены из этого района после заключенного в 2018 году межкорейского соглашения о снижении напряженности на Корейском полуострове.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)