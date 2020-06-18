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В Германии объявили о возвращении к нормальному режиму работы школ и детских садов





В Париже практически завершили отмену эпидемических ограничений

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны продолжают выходить из карантина В Бразилии власти продолжают отменять одно карантинное ограничение за другим. В Рио-де-Жанейро открылись все рынки, хоть это и места массового скопления людей....

В Бразилии власти продолжают отменять одно карантинное ограничение за другим. В Рио-де-Жанейро открылись все рынки, хоть это и места массового скопления людей. Президент страны Болсонару объявил о начале реализации плана по поддержке села. По его словам, аграрный сектор не удалось убить эпидемической панике.Такое решение приняли главы всех федеральных земель после встречи с канцлером Ангелой Меркель. Школы и детские сады закрылись в марте, а в мае лишь частично возобновили свою работу. После каникул школьники продолжат учебу по обычному расписанию.Работают парикмахерские, мелкие и крупные магазины, рестораны и кафе. Вслед за столицей открываются регионы. Символ Парижа - Эйфелева башня - пока на замке, но в ней начали проверять лифты и убирать помещения. В ближайшую неделю башня поработает в тестовом режиме, а для туристов откроется 25 июня.