ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Страны продолжают выходить из карантина

18.06.2020 08:38 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Бразилии власти продолжают отменять одно карантинное ограничение за другим. В Рио-де-Жанейро открылись все рынки, хоть это и места массового скопления людей. Президент страны Болсонару объявил о начале реализации плана по поддержке села. По его словам, аграрный сектор не удалось убить эпидемической панике.


В Германии объявили о возвращении к нормальному режиму работы школ и детских садов


Такое решение приняли главы всех федеральных земель после встречи с канцлером Ангелой Меркель. Школы и детские сады закрылись в марте, а в мае лишь частично возобновили свою работу. После каникул школьники продолжат учебу по обычному расписанию.


В Париже практически завершили отмену эпидемических ограничений


Работают парикмахерские, мелкие и крупные магазины, рестораны и кафе. Вслед за столицей открываются регионы. Символ Парижа - Эйфелева башня - пока на замке, но в ней начали проверять лифты и убирать помещения. В ближайшую неделю башня поработает в тестовом режиме, а для туристов откроется 25 июня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бразилии власти продолжают отменять одно карантинное ограничение за другим. В Рио-де-Жанейро открылись все рынки, хоть это и места массового скопления людей....
 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп спрашивал, принадлежит ли Финляндия России. Что написал Болтон в скандальных мемуарах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика