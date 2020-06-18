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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США продолжаются акции протеста В США продолжаются акции протеста против полицейского насилия и расизма, которые не всегда заканчиваются мирно. В Портленде в толпу манифестантов на большой...

В США продолжаются акции протеста против полицейского насилия и расизма, которые не всегда заканчиваются мирно. В Портленде в толпу манифестантов на большой скорости въехал автомобиль, сбивший несколько человек, - троим потребовалась помощь медиков. Позднее полиция задержала водителя, совершившего наезд, его мотивы выясняются.В Сиэтле тем временем протестующие удерживают в своих руках мэрию и прилежащие административные здания. Полиция вытеснена за пределы квартала, а активисты завершают здесь создание управленческих структур, параллельных государственным. Автономная республика Сиэтла, или Автономная зона Капитолийского холма, уже собирает налоги, вершит суд и расправу. Президент Трамп требует ввести в город армию и положить конец анархии.