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В США продолжаются акции протеста

18.06.2020 08:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США продолжаются акции протеста против полицейского насилия и расизма, которые не всегда заканчиваются мирно. В Портленде в толпу манифестантов на большой скорости въехал автомобиль, сбивший несколько человек, - троим потребовалась помощь медиков. Позднее полиция задержала водителя, совершившего наезд, его мотивы выясняются.

В Сиэтле тем временем протестующие удерживают в своих руках мэрию и прилежащие административные здания. Полиция вытеснена за пределы квартала, а активисты завершают здесь создание управленческих структур, параллельных государственным. Автономная республика Сиэтла, или Автономная зона Капитолийского холма, уже собирает налоги, вершит суд и расправу. Президент Трамп требует ввести в город армию и положить конец анархии.

 
 
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В США продолжаются акции протеста против полицейского насилия и расизма, которые не всегда заканчиваются мирно. В Портленде в толпу манифестантов на большой...
 
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