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На аукционе во Франции продали совместное письмо Ван Гога и Гогена
19.06.2020 20:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом сообщил аукционный дом Drouot.
Его стоимость составила 210 тысяч евро.
Послание было адресовано их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было написано из Арля в период с 1 по 2 ноября 1888 года.
В письме художники излагают свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".
"Я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами окажемся лишь его посредниками. Лишь следующее поколение сможет жить в мире и спокойствии", – пишет Ван Гог, высоко отзываясь о таланте Гогена. В свою очередь Гоген в написанной его рукой заключительной части письма предлагает Бернару не обращать внимания на комментарии "впечатлительного" Ван Гога.
Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников.
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Об этом сообщил аукционный дом Drouot. Его стоимость составила 210 тысяч евро. Послание было адресовано их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было...
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