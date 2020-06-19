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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На аукционе во Франции продали совместное письмо Ван Гога и Гогена Об этом сообщил аукционный дом Drouot. Его стоимость составила 210 тысяч евро. Послание было адресовано их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было...

Об этом сообщил аукционный дом Drouot.Его стоимость составила 210 тысяч евро.Послание было адресовано их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было написано из Арля в период с 1 по 2 ноября 1888 года.В письме художники излагают свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".– пишет Ван Гог, высоко отзываясь о таланте Гогена. В свою очередь Гоген в написанной его рукой заключительной части письма предлагает Бернару не обращать внимания на комментарии "впечатлительного" Ван Гога.Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите