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Война с памятниками в США не прекращается





В Берлине антирасисты провели марш протеста

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США продолжается война с памятниками. В Берлине антирасисты провели марш протеста Война с памятниками в США не прекращается В Вашингтоне активисты заявили, что статуя Линкольна - символ эмансипации. Протестующие потребовали ее убрать. Власти же...

В Вашингтоне активисты заявили, что статуя Линкольна - символ эмансипации. Протестующие потребовали ее убрать. Власти же обнесли ее железным забором. Для сохранения порядка территорию. Все чаще фиксируют стихийные нападения на белых. Так, в Балтиморе хулиганы обстреляли машину белого мужчины фейерверками.Митингующие выступают также против правого экстремизма, участившегося в последнее время. Причиной манифестации стало нападение на кондитерскую лавку, хозяевами которой являлись сирийцы. Неизвестные ограбили и подожгли заведение, а на стене нарисовали свастику. Полиция уже начала проверку.