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В США продолжается война с памятниками. В Берлине антирасисты провели марш протеста

27.06.2020 10:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Война с памятниками в США не прекращается

В Вашингтоне активисты заявили, что статуя Линкольна - символ эмансипации. Протестующие потребовали ее убрать. Власти же обнесли ее железным забором. Для сохранения порядка территорию патрулирует полиция. Все чаще фиксируют стихийные нападения на белых. Так, в Балтиморе хулиганы обстреляли машину белого мужчины фейерверками.


В Берлине антирасисты провели марш протеста

Митингующие выступают также против правого экстремизма, участившегося в последнее время. Причиной манифестации стало нападение на кондитерскую лавку, хозяевами которой являлись сирийцы. Неизвестные ограбили и подожгли заведение, а на стене нарисовали свастику. Полиция уже начала проверку.

 
 
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Война с памятниками в США не прекращается В Вашингтоне активисты заявили, что статуя Линкольна - символ эмансипации. Протестующие потребовали ее убрать. Власти же...
 
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