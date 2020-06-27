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В США продолжается война с памятниками. В Берлине антирасисты провели марш протеста
27.06.2020 10:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Война с памятниками в США не прекращаетсяВ Вашингтоне активисты заявили, что статуя Линкольна - символ эмансипации. Протестующие потребовали ее убрать. Власти же обнесли ее железным забором. Для сохранения порядка территорию
В Берлине антирасисты провели марш протестаМитингующие выступают также против правого экстремизма, участившегося в последнее время. Причиной манифестации стало нападение на кондитерскую лавку, хозяевами которой являлись сирийцы. Неизвестные ограбили и подожгли заведение, а на стене нарисовали свастику. Полиция уже начала проверку.
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Война с памятниками в США не прекращается В Вашингтоне активисты заявили, что статуя Линкольна - символ эмансипации. Протестующие потребовали ее убрать. Власти же...
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