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Нью-Йорк объявил о переходе в третью фазу выхода из карантина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На фоне улучшения ситуации с пандемией в мире продолжают снимать ограничения В Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление...

В Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны повлияла и на рынок Литвы.С 6 июля с мерами социального дистанцирования можно будет обедать внутри заведения (раньше обслуживали людей только на летних террасах). Также разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе.В Аргентине заявили о резком росте количества заболевших. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.