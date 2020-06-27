ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На фоне улучшения ситуации с пандемией в мире продолжают снимать ограничения

27.06.2020 10:58 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны повлияла и на рынок Литвы.

Нью-Йорк объявил о переходе в третью фазу выхода из карантина

С 6 июля с мерами социального дистанцирования можно будет обедать внутри заведения  (раньше обслуживали людей только на летних террасах). Также разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе. 
В Аргентине заявили о резком росте количества заболевших. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В США продолжается война с памятниками. В Берлине антирасисты провели марш протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика