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На фоне улучшения ситуации с пандемией в мире продолжают снимать ограничения
27.06.2020 10:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны повлияла и на рынок Литвы.
Нью-Йорк объявил о переходе в третью фазу выхода из карантинаС 6 июля с мерами социального дистанцирования можно будет обедать внутри заведения (раньше обслуживали людей только на летних террасах). Также разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе.
В Аргентине заявили о резком росте количества заболевших. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.
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В Литве восстановили межрегиональное авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Рейса по этому направлению в стране не было более 14 лет. Тенденция на возобновление...
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