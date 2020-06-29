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"Эксперимент", сломавший жизнь: зачем беспризорников отдавали педофилам?

29.06.2020 09:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Они сломали нам жизнь», — говорит Марко (имя изменено). Мужчине недавно исполнилось 40 лет, однако он выглядит значительно моложе. На первый взгляд кажется, что ничто в его поведении не свидетельствует о травмирующих событиях, произошедших с ним в детстве. С девяти лет Марко находился во власти своего опекуна-педофила, который регулярно его насиловал.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

«Я никогда не смогу окончательно оставить это позади», — признается Свен, которого в детстве отправили жить к тому же опекуну, что и Марко. Этого человека звали Фриц Х., и в прошлом он уже имел проблемы с законом. Сексуальное насилие, которому подверглись Свен и Марко, нанесли им глубокую душевную травму. Их взрослая жизнь сложилась не особо удачно, они зависимы от помощи государства и получают социальное пособие.

Сейчас — по прошествии многих лет — Марко и Свен борются за то, чтобы люди, виновные в их страданиях, наконец понесли наказание. Сам Фриц Х., впрочем, в их число не входит — их бывший опекун умер в 2015 году.

Как беспризорники оказывались у педофилов?

Марко и Свен, как и ряд других жителей ФРГ их возраста, стали жертвами чудовищного «эксперимента» немецкого сексолога Гельмута Кентлера (Helmut Kentler), в рамках которого беспризорных детей с ведома властей отдавали на воспитание педофилам. Самым шокирующим в этой истории является то, что берлинские власти, по всей видимости, игнорировали свидетельства сексуального насилия.

Это стало известно после того, как в середине июня 2020 года группа ученых из университета Хильдесхайма опубликовала доклад, подготовленный по заказу департамента по делам образования, молодежи и семьи берлинского Сената. Помимо прочего, исследователям был предоставлен доступ к материалам дела «приемной семьи», состоявшей из Фрица Х. и восьмерых мальчиков и юношей, которые находились у него на попечении с 1973 по 2003 годы.

Но как такое могло произойти? В 1960-х годах в ФРГ, как и в других странах Западной Европы, началась сексуальная революция. В 1969 году в стране отменили уголовное наказание за добровольные однополые связи между людьми, достигшими 21-летнего возраста. На фоне всеобщей эмансипации в некоторых кругах немецкого общества популярность получили и такие идеи, как легализация секса с детьми: некоторые полагали, что интимные отношения с несовершеннолетними должны рассматриваться не как табу, а как прогрессивный метод воспитания.

«Эксперимент» профессора Кентлера

Одним из основоположников такого подхода к воспитанию детей стал профессор социальной педагогики из Берлина Гельмут Кентлер. На протяжении многих лет его считали прогрессивным ученым и одним из самых выдающихся сексологов страны.

В 1960-х даже некоторые немецкие политики считали, что в сексе с детьми нет ничего плохого

Книги Кентлера по воспитанию детей быстро раскупались, и он часто выступал в роли эксперта на радио и телевидении. Он утверждал, что дети также обладают сексуальностью и имеют право ее выражать. Поэтому снятие ограничений на интимные отношения между взрослыми и детьми может помочь последним высвободить свою сексуальную энергию, что, в свою очередь, будет способствовать их гражданской активности и демократизации всего немецкого общества, считал Кентлер.

Среди сторонников такой теории тогда оказались и представители некоторых — в основном левых — политических сил: в частности, партии «зеленых». В то время некоторые «зеленые» даже рассматривали возможность упразднить статью Уголовного кодекса ФРГ, предусматривающую ответственность за сексуальные связи с детьми в возрасте до 14 лет. А еще несколько лет спустя политики от этой партии в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия согласились добиваться легализации сексуальных отношений между взрослыми и детьми, если это происходит «по обоюдному согласию».

Сколько детей пострадало, сложно установить

В конце 1960-х Кентлер начал воплощать свои идеи в жизнь. В то время он работал в Педагогическом центре Берлина и с ведома столичных властей начал передавать беспризорных мальчиков и юношей мужчинам-опекунам, которые в прошлом были осуждены за сексуальные контакты с несовершеннолетними.

В 1988 году он представил властям подробный отчет о своем «эксперименте». По его словам, нахождение в «семье» положительно повлияло на подопечных: они научились читать и писать и впоследствии смогли найти работу. «Мне было ясно, что эти трое мужчин так много сделали для „своих мальчиков“, прежде всего, потому, что имели с ними сексуальные отношения», — писал Кентлер. При этом он утверждал, что к сексуальным связям подростков никто не принуждал: все происходило по обоюдному согласию.

Жертвы требуют наказать виновных

Ученые из университета Хильдесхайма не смогли точно определить, сколько мальчиков и юношей в общей сложности были отданы на воспитание опекунам-педофилам.

Несмотря на это, берлинский сенатор Сандра Шерес (Sandra Scheeres), которая взяла «дело Кентлера» под свой контроль, выразила сочувствие жертвам «эксперимента» и жестко осудила совершенные преступления, назвав их «просто невообразимыми». Хотя срок их давности давно истек, и Кентлер умер еще в 2008 году, Шерес пообещала выплатить жертвам эксперимента денежную компенсацию.

Марко и Свену, однако, этого слишком мало. Они подчеркивают, что один человек, который, возможно, был непосредственно причастен к «эксперименту» — бывший глава управления Сената по делам молодежи — все еще жив, однако никакого расследования в его отношении так и не было проведено. «Они не хотели называть конкретных имен и добились своего. Им удалось защитить систему», — заключает Марко.

 
 
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Но как такое могло произойти? В 1960-х годах в ФРГ, как и в других странах Западной Европы, началась сексуальная революция.
 
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