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Евросоюз решил, для кого откроет границы с 1 июля
30.06.2020 16:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет Евросоюза
С 1 июля страны ЕС должны начать отмену ограничений на поездки для жителей следующих третьих стран:
ЕС готово открыть свои границы и для прибывающих из Китая, но при условии, что страна сделает то же.
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Совет Евросоюза опубликовал список стран, для граждан которых с 1 июля будут открыты внешние границы ЕС.
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