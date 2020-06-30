Евросоюз решил, для кого откроет границы с 1 июля

Источник материала: Tut.by

Совет Евросоюза опубликовал список стран, для граждан которых с 1 июля будут открыты границы ЕС. Беларусь в этот список не попала.



Фото: Reuters

С 1 июля страны ЕС должны начать отмену ограничений на поездки для жителей следующих третьих стран:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

ЕС готово открыть свои границы и для прибывающих из Китая, но при условии, что страна сделает то же.