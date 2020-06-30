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Евросоюз решил, для кого откроет границы с 1 июля

30.06.2020 16:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет Евросоюза опубликовал список стран, для граждан которых с 1 июля будут открыты границы ЕС. Беларусь в этот список не попала.


Фото: Reuters

С 1 июля страны ЕС должны начать отмену ограничений на поездки для жителей следующих третьих стран:

  • Алжир
  • Австралия
  • Канада
  • Грузия
  • Япония
  • Черногория
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сербия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай

ЕС готово открыть свои границы и для прибывающих из Китая, но при условии, что страна сделает то же.

 
 
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Совет Евросоюза опубликовал список стран, для граждан которых с 1 июля будут открыты внешние границы ЕС.
 
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