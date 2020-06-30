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Шторм лета над Финским заливом
30.06.2020 20:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСильный шторм надвигается на Финляндию. Местная пресса уже окрестила его штормом лета из-за сильного ветра и дождя. По прогнозу синоптиков, только за эти сутки может выпасть июньская норма осадков. А порывы ветра будут достигать 100 километров в час. Ожидается, что сильнее всего шторм ударит по востоку страны уже этим вечером. Жителей предупреждают о возможных затоплениях.
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Сильный шторм надвигается на Финляндию. Местная пресса уже окрестила его штормом лета из-за сильного ветра и дождя. По прогнозу синоптиков, только за эти сутки...
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