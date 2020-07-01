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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рост безработицы превзошел прогнозы 400 миллионов человек лишились работы во втором квартале этого года. Данные публикует международная организация труда. Состояние планетарного рынка оказалось даже...

400 миллионов человек лишились работы во втором квартале этого года. Данные публикует международная организация труда. Состояние планетарного рынка оказалось даже более плачевным, чем ожидалось - рост безработицы превзошел прогнозы на 10 процентов. И улучшение ситуации эксперты не ждут. Базовый сценарий развития событий предполагает, что к исходу года лишатся работы еще 150 миллионов человек. Если же страны вновь начнут вводить карантинные ограничения, то количество безработных достигнет три четверти миллиарда.