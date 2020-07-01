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Рост безработицы превзошел прогнозы
01.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT400 миллионов человек лишились работы во втором квартале этого года. Данные публикует международная организация труда. Состояние планетарного рынка оказалось даже более плачевным, чем ожидалось - рост безработицы превзошел прогнозы на 10 процентов. И улучшение ситуации эксперты не ждут. Базовый сценарий развития событий предполагает, что к исходу года лишатся работы еще 150 миллионов человек. Если же страны вновь начнут вводить карантинные ограничения, то количество безработных достигнет три четверти миллиарда.
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400 миллионов человек лишились работы во втором квартале этого года. Данные публикует международная организация труда. Состояние планетарного рынка оказалось даже...
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