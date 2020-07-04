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В Японии объявили эвакуацию из-за ливней
04.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Метеорологическая служба предупреждает о разливах рек, затоплениях и оползнях, снесенных водой домах и мостах.
Объявлена эвакуация для 200 тысяч человек.
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В префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Метеорологическая служба предупреждает о разливах рек,...
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