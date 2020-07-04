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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Японии объявили эвакуацию из-за ливней В префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Метеорологическая служба предупреждает о разливах рек,...

В префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Метеорологическая служба предупреждает о разливах рек, затоплениях и оползнях, снесенных водой домах и мостах.Объявлена эвакуация для 200 тысяч человек.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите