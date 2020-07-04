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В Москве установили памятник курьерам

04.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Он появился в знак благодарности за их работу во время режима самоизоляции. В тяжелых условиях только в Москве работали 60 тысяч курьеров. 

В целом в России востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз.

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Он появился в знак благодарности за их работу во время режима самоизоляции. В тяжелых условиях только в Москве работали 60 тысяч курьеров.  В целом в России...
 
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