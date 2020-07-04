|
В Москве установили памятник курьерам
04.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОн появился в знак благодарности за их работу во время режима самоизоляции. В тяжелых условиях только в Москве работали 60 тысяч курьеров.
В целом в России востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он появился в знак благодарности за их работу во время режима самоизоляции. В тяжелых условиях только в Москве работали 60 тысяч курьеров. В целом в России...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)