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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия и Испания не будут использовать уголь Парламент Германии принял законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное...

Парламент Германии принял законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.В Испании в конце июня прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций. Еще 4 станции закроются в 2021-2022 году.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите