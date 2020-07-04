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Германия и Испания не будут использовать уголь
04.07.2020 16:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПарламент Германии принял законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.
В Испании в конце июня прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций. Еще 4 станции закроются в 2021-2022 году.
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Парламент Германии принял законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное...
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