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В Турции на фабрике по производству фейерверков произошел взрыв
04.07.2020 16:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо последним данным, 4 человека погибли и 114 ранены. На воздух взлетели 110 тонн фейерверков. В момент взрыва на фабрике находились около 200 сотрудников. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Но многие из-за взрывов оказались в ловушке.
На помощь прибыли спасатели.
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По последним данным, 4 человека погибли и 114 ранены. На воздух взлетели 110 тонн фейерверков. В момент взрыва на фабрике находились около 200 сотрудников. Некоторым...
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