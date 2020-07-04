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В Турции на фабрике по производству фейерверков произошел взрыв

04.07.2020 16:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По последним данным, 4 человека погибли и 114 ранены. На воздух взлетели 110 тонн фейерверков. В момент взрыва на фабрике находились около 200 сотрудников. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Но многие из-за взрывов оказались в ловушке.
На помощь прибыли спасатели.

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По последним данным, 4 человека погибли и 114 ранены. На воздух взлетели 110 тонн фейерверков. В момент взрыва на фабрике находились около 200 сотрудников. Некоторым...
 
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