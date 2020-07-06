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Ливни на юге Японии обернулись стихийным бедствием

Сильное наводнение грозит Шанхаю и Уханю

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На юге Японии ливни, а Уханю и Шанхаю грозит сильное наводнение Ливни на юге Японии обернулись стихийным бедствием Жертвы рекордных дождей - уже 45 погибших и не менее 10 пропавших без вести. Сильные ливни затопили юг Японии. Из...

Жертвы рекордных дождей - уже 45 погибших и не менее 10 пропавших без вести. Сильные ливни затопили юг Японии. Из берегов вышли девять рек, оползнями снесены десятки домов и заблокированы дороги. Подтопления зафиксированы на площади около тысячи гектаров. Приказы об эвакуации получили 310 тысяч жителей региона. На помощь спасателям в зону стихийного бедствия направлены около 10 тысяч военнослужащих.Из-за наводнений уровень реагирования подняли сразу три региона Китая, мощные ливни не утихают здесь с начала июня. В реках наблюдается экстренно высокий уровень воды, который продолжает расти - как и опасность прорыва плотин.