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Взрыв пиротехники в Турции: погибли 3 человека

09.07.2020 19:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Трагическое происшествие в Турции: взорвался военный транспорт, на котором доставлялась к месту утилизации контрафактная пиротехника. На месте погибли трое солдат, еще шестеро в состоянии разной степени тяжести доставлены в больницы. Это второй инцидент такого рода в городе Сакарья: 6 дней назад здесь случился взрыв на складе пиротехники, который унес жизни семи человек. Еще несколько сотен жителей города серьезно пострадали. 
 
 
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Трагическое происшествие в Турции: взорвался военный транспорт, на котором доставлялась к месту утилизации контрафактная пиротехника. На месте погибли трое...
 
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