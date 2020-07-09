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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв пиротехники в Турции: погибли 3 человека Трагическое происшествие в Турции: взорвался военный транспорт, на котором доставлялась к месту утилизации контрафактная пиротехника. На месте погибли трое...

Трагическое происшествие в Турции: взорвался военный транспорт, на котором доставлялась к месту утилизации контрафактная пиротехника. На месте погибли трое солдат, еще шестеро в состоянии разной степени тяжести доставлены в больницы. Это второй инцидент такого рода в городе Сакарья: 6 дней назад здесь случился взрыв на складе пиротехники, который унес жизни семи человек. Еще несколько сотен жителей города серьезно пострадали.