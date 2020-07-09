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Совбез ООН готовится к первому очному заседанию после карантина

09.07.2020 20:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

ООН постепенно возвращается к нормальному режиму работы

Стало известно, что уже на следующей неделе состоится первое очное заседание Совета Безопасности. Пройдет оно в зале, который намного больше того, где заседания проводились обычно: это позволит участникам держать социальную дистанцию. Последнее заседание Совбеза в очном режиме состоялось несколько месяцев назад.

Финляндия открывает границы для граждан 20 стран

Обнадеживающие новости приходят и из Финляндии: страна уже в понедельник откроет границы для граждан почти 20 европейских стран. Аэропорты Финляндии вновь будут служить транзитными пунктами: причем возможность пересадки будет предоставлена даже тем, кто прилетает из страны еще "закрытой".

Всплеск числа заражений COVID-19 зафиксирован в Греции

В Греции, наоборот, наблюдается резкий всплеск числа заражений COVID-19. За сутки диагностировано 33 новых случая, причем 22 вирусоносителя - иностранные туристы. В этой связи официальные Афины распорядились закрыть границу с Сербией, где также зафиксирован резкий всплеск заражений.

 
 
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ООН постепенно возвращается к нормальному режиму работы Стало известно, что уже на следующей неделе состоится первое очное заседание Совета Безопасности....
 
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