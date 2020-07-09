Источник материала: БT

Финляндия открывает границы для граждан 20 стран

Всплеск числа заражений COVID-19 зафиксирован в Греции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совбез ООН готовится к первому очному заседанию после карантина ООН постепенно возвращается к нормальному режиму работы Стало известно, что уже на следующей неделе состоится первое очное заседание Совета Безопасности....

ООН постепенно возвращается к нормальному режиму работыСтало известно, что уже на следующей неделе состоится первое очное заседание Совета Безопасности. Пройдет оно в зале, который намного больше того, где заседания проводились обычно: это позволит участникам держать социальную дистанцию. Последнее заседание Совбеза в очном режиме состоялось несколько месяцев назад.Обнадеживающие новости приходят и из Финляндии: страна уже в понедельник откроет границы для граждан почти 20 европейских стран. Аэропорты Финляндии вновь будут служить транзитными пунктами: причем возможность пересадки будет предоставлена даже тем, кто прилетает из страны еще "закрытой".В Греции, наоборот, наблюдается резкий всплеск числа заражений COVID-19. За сутки диагностировано 33 новых случая, причем 22 вирусоносителя - иностранные туристы. В этой связи официальные Афины распорядились закрыть границу с Сербией, где также зафиксирован резкий всплеск заражений.