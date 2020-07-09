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Совбез ООН готовится к первому очному заседанию после карантина
09.07.2020 20:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTООН постепенно возвращается к нормальному режиму работы
Стало известно, что уже на следующей неделе состоится первое очное заседание Совета Безопасности. Пройдет оно в зале, который намного больше того, где заседания проводились обычно: это позволит участникам держать социальную дистанцию. Последнее заседание Совбеза в очном режиме состоялось несколько месяцев назад.
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ООН постепенно возвращается к нормальному режиму работы Стало известно, что уже на следующей неделе состоится первое очное заседание Совета Безопасности....
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