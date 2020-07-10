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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Венеции тестируют защитную систему от большой воды Долгожданное событие для Венеции! Сегодня там проводят проверку дорогостоящего проекта "Моисей". Это система шлюзов, призванная обезопасить знаменитый...

Долгожданное событие для Венеции! Сегодня там проводят проверку дорогостоящего проекта "Моисей". Это система шлюзов, призванная обезопасить знаменитый итальянский город каналов от нашествия большой воды. Сегодня впервые открыли все 78 защитных барьеров, которые отделяют лагуну от Адриатики. Заработает "Моисей" осенью. Затраты на его возведение превысили 6 миллиардов евро.