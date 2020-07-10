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В Венеции тестируют защитную систему от большой воды
10.07.2020 17:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДолгожданное событие для Венеции! Сегодня там проводят проверку дорогостоящего проекта "Моисей". Это система шлюзов, призванная обезопасить знаменитый итальянский город каналов от нашествия большой воды. Сегодня впервые открыли все 78 защитных барьеров, которые отделяют лагуну от Адриатики. Заработает "Моисей" осенью. Затраты на его возведение превысили 6 миллиардов евро.
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Долгожданное событие для Венеции! Сегодня там проводят проверку дорогостоящего проекта "Моисей". Это система шлюзов, призванная обезопасить знаменитый...
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