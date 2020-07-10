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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Греции принят закон о демонстрациях Парламент Греции принял закон о демонстрациях, ужесточающий правила их проведения. Отныне организаторы обязаны своевременно уведомлять власти о намерении...

Парламент Греции принял закон о демонстрациях, ужесточающий правила их проведения. Отныне организаторы обязаны своевременно уведомлять власти о намерении провести митинги. Возможен запрет на проведение собраний "по соображениям общественной безопасности" или, например, если митингующие мешают движению транспорта и нарушают жизнь района. Накануне противники данных мер пришли к зданию парламента в Афинах. Мирная акция переросла в беспорядки. Арестованы по меньшей мере девять человек.