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В Греции принят закон о демонстрациях

10.07.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Парламент Греции  принял закон о демонстрациях, ужесточающий правила их проведения. Отныне организаторы обязаны своевременно уведомлять власти о намерении провести митинги. Возможен запрет на проведение собраний "по соображениям общественной безопасности" или, например, если митингующие мешают движению транспорта и нарушают жизнь района. Накануне противники данных мер  пришли к зданию парламента в Афинах. Мирная акция переросла в беспорядки. Арестованы по меньшей мере девять человек. 

 
 
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Парламент Греции  принял закон о демонстрациях, ужесточающий правила их проведения. Отныне организаторы обязаны своевременно уведомлять власти о намерении...
 
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