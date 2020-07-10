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Легендарный собор Святой Софии снова стал мечетью. С 1934 года это был музей
10.07.2020 17:24 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле — тогда он из мечети превратился в музей,
Таким образом, собор снова будут использовать как мечеть, уточняет агентство.
Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование «в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно», пишет «Анадолу».
Сегодня же президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о преобразовании Айя-Софии в мечеть.
Представитель турецкого президента Ибрахим Калын заявил, что открытие собора для мусульманских верующих не лишит его идентичности и он навсегда останется памятником всемирного наследия. Он отметил, что власти сохранят в храме все христианские иконы.
Неправительственная турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети. Иски к госсовету Турции, которые подавала Ассоциация, отклоняли, последний такой иск был подан в 2016-м.
В 2013-м студенты Турции начали сбор подписей за разрешение совершать в соборе намаз. В 2016 году в Святой Софии впервые прозвучал призыв к молитве, а в 2018-м о возможном пересмотре статуса музея сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Неправительственная турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети.
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