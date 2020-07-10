Легендарный собор Святой Софии снова стал мечетью. С 1934 года это был музей

Источник материала: Tut.by

Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле — тогда он из мечети превратился в музей, передает «Анадолу».



Собор Святой Софии (Мечеть Айя-София). Фото: wikimedia.org

Таким образом, собор снова будут использовать как мечеть, уточняет агентство.

Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование «в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно», пишет «Анадолу».

Сегодня же президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о преобразовании Айя-Софии в мечеть.

Представитель турецкого президента Ибрахим Калын заявил, что открытие собора для мусульманских верующих не лишит его идентичности и он навсегда останется памятником всемирного наследия. Он отметил, что власти сохранят в храме все христианские иконы.

Неправительственная турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети. Иски к госсовету Турции, которые подавала Ассоциация, отклоняли, последний такой иск был подан в 2016-м.

В 2013-м студенты Турции начали сбор подписей за разрешение совершать в соборе намаз. В 2016 году в Святой Софии впервые прозвучал призыв к молитве, а в 2018-м о возможном пересмотре статуса музея сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и долгое время был главным храмом христианской церкви на Востоке и около тысячи лет — самым крупным христианским собором. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства.