Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Убийство в Детройте спровоцировало новую волну протестов В Детройте с новой силой вспыхнули протесты: вчера здесь полицейские застрелили еще одного чернокожего молодого человека. Власти показали запись, из которой...

В Детройте с новой силой вспыхнули протесты: вчера здесь полицейские застрелили еще одного чернокожего молодого человека. Власти показали запись, из которой следует, что блюстители порядка действовали правомерно. В момент задержания один из подозреваемых достал из кармана пистолет и выстрелил в полицейского - тот открыл огонь в ответ. Тем не менее это разъяснение не успокоило страсти: на месте гибели молодого человека началась бессрочная акция протеста. В субботу активистов "Блэк лайфс мэттер" призывают съезжаться в Детройт, чтобы выразить неприятие полицейского насилия. Акции протеста продолжатся в ближайшие часы с наступлением утра.