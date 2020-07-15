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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Статую чернокожей женщины установили в Бристоле на месте, где стоял монумент Эдварду Колстону Новые памятники взамен старых. В английском Бристоле установили статую чернокожей женщины на месте, где еще недавно стоял монумент парламентарию Эдварду...

Новые памятники взамен старых. В английском Бристоле установили статую чернокожей женщины на месте, где еще недавно стоял монумент парламентарию Эдварду Колстону. Новая статуя символизирует всех борцов за права афроамериканцев. На ее создание художников вдохновила реальная женщина. Когда памятник Колстону свергнули протестующие, одна из демонстранток залезла на постамент, подняв в воздух кулак. С ее образа и возводили скульптуру.