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Статую чернокожей женщины установили в Бристоле на месте, где стоял монумент Эдварду Колстону
15.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовые памятники взамен старых. В английском Бристоле установили статую чернокожей женщины на месте, где еще недавно стоял монумент парламентарию Эдварду Колстону. Новая статуя символизирует всех борцов за права афроамериканцев. На ее создание художников вдохновила реальная женщина. Когда памятник Колстону свергнули протестующие, одна из демонстранток залезла на постамент, подняв в воздух кулак. С ее образа и возводили скульптуру.
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Новые памятники взамен старых. В английском Бристоле установили статую чернокожей женщины на месте, где еще недавно стоял монумент парламентарию Эдварду...
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