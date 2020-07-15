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Евросоюз не допустит второго глобального карантина и остановки экономики
15.07.2020 17:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. План ЕС - предупредить, а не сдерживать болезнь.
Стелла Кириакидес, Еврокомиссар по здравоохранению: "Еще раз страны-члены должны остыть. Мы должны объединить наши усилия. Нужно увеличить количество проводимых тестов, отслеживать контакты. Мы должны быть способными защитить здоровье общества, обеспечить достаточным количеством защитного оборудования".
В Европе вновь появляются ограниченияИталия вновь вводит ограничения. В частности, люди будут обязаны носить маски в общественном транспорте, магазинах, госучреждениях, больницах и других местах, где невозможно сохранять метровую дистанцию.
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Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. План ЕС - предупредить, а не сдерживать болезнь. Стелла Кириакидес, Еврокомиссар по...
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