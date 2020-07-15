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В Европе вновь появляются ограничения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евросоюз не допустит второго глобального карантина и остановки экономики Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. План ЕС - предупредить, а не сдерживать болезнь. Стелла Кириакидес, Еврокомиссар по...

Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. План ЕС - предупредить, а не сдерживать болезнь.Италия вновь вводит ограничения. В частности, люди будут обязаны носить маски в общественном транспорте, магазинах, госучреждениях, больницах и других местах, где невозможно сохранять метровую дистанцию.