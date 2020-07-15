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Евросоюз не допустит второго глобального карантина и остановки экономики

15.07.2020 17:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. План ЕС - предупредить, а не сдерживать болезнь. 

Стелла Кириакидес, Еврокомиссар по здравоохранению: "Еще раз страны-члены должны остыть. Мы должны объединить наши усилия. Нужно увеличить количество проводимых тестов, отслеживать контакты. Мы должны быть способными защитить здоровье общества, обеспечить достаточным количеством защитного оборудования".

В Европе вновь появляются ограничения

Италия вновь вводит ограничения. В частности, люди будут обязаны носить маски в общественном транспорте, магазинах, госучреждениях, больницах и других местах, где невозможно сохранять метровую дистанцию.

 
 
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Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. План ЕС - предупредить, а не сдерживать болезнь.  Стелла Кириакидес, Еврокомиссар по...
 
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