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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
16.07.2020 10:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом свидетельствует соответствующая Форма 1 на сайте Федеральной избирательной комиссии США.
Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета "Канье 2020" в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем "Вечеринки в честь дня рождения" (BDY Party).
Рэпер оформил заявку 15 июля.Однако Уэст еще не подал более важную Форму 2 о сборе или тратах более 5 000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.
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Об этом свидетельствует соответствующая Форма 1 на сайте Федеральной избирательной комиссии США. Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета...
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