Источник материала: БT

Рэпер оформил заявку 15 июля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Об этом свидетельствует соответствующая Форма 1 на сайте Федеральной избирательной комиссии США. Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета...

Об этом свидетельствует соответствующая Форма 1 на сайте Федеральной избирательной комиссии США.Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета "Канье 2020" в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем "Вечеринки в честь дня рождения" (BDY Party).Однако Уэст еще не подал более важную Форму 2 о сборе или тратах более 5 000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите