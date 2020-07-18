Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв возле метро в Киеве: 4 пострадавших Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии - это 22-летний студент,...

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии - это 22-летний студент, получивший множественные оскольчатые травмы ног. Он был ближе всего к мусорной урне, в которой и сдетанировало неизвестное устройство. Напомним, инцидент произошел накануне вечером: от взрыва в вестибюле станции метро повыбивало окна. Правоохранители начали расследование. Сейчас Киевский метрополитен работает в обычном режиме.