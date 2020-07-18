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Взрыв возле метро в Киеве: 4 пострадавших
18.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧисло пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии - это 22-летний студент, получивший множественные оскольчатые травмы ног. Он был ближе всего к мусорной урне, в которой и сдетанировало неизвестное устройство. Напомним, инцидент произошел накануне вечером: от взрыва в вестибюле станции метро повыбивало окна. Правоохранители начали расследование. Сейчас Киевский метрополитен работает в обычном режиме.
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Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии - это 22-летний студент,...
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