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Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Осло
17.07.2020 20:05 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из столицы Великобритании, совершил экстренную посадку в аэропорту Осло. На его борту было 142 пассажира и 6 членов экипажа. По словам полицейских, об угрозе взрыва стало известно, когда борт был уже в воздухе. Арестован 51-летний британец. В воздушной гавани Осло сейчас действует режим ЧС. Всех пассажиров успешно эвакуировали. На этой неделе при схожих обстоятельствах еще один самолет Ryanair был вынужден экстренно приземлиться в Лондоне. Арестованы два подозреваемых.
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Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из столицы Великобритании, совершил экстренную посадку в аэропорту Осло. На его борту было 142 пассажира и 6 членов...
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