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Выигравшие «грин-карты» белорусы, россияне и украинцы подали в суд на Трампа и Помпео

22.07.2020 11:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа граждан из нескольких стран подала в суд на президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео, сообщает «РИА Новости». Истцы выиграли «грин-карты», но не могут попасть в США.


Фото: Reuters

Больше всего истцов из России и Турции, а также граждане Беларуси, Украины, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины, Египта и Сирии.

В апреле Трамп приостановил выдачу грин-карт в США. Он объяснил это возросшей безработицей в период пандемии. По его мнению, граждане США должны были оказаться первыми в очереди на работу, когда Америка откроется. В условиях закрытых границ консульства США не выдают сейчас визы и не проводят собеседования по всему миру.

Истцы считают, что руководство США превысило полномочия. Они требуют, чтобы суд отменил апрельский указ Трампа. Истцы настаивают на возможности прохождения интервью, перевыпуске истекших виз и разрешении на въезд в США.

Лотерея Госдепартамента США «грин-карт» проводится с 1995 года. Ежегодно разыгрываются порядка 50 тысяч видов на жительство в США. За последние три года число выданных виз иностранцам, которые желают эмигрировать в Америку, сократилось примерно на 25% (с почти 618 тысяч в 2016 году до 424 тысяч в 2019-м).

 
 
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Группа граждан из нескольких стран подала в суд на президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.
 
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