|
Выигравшие «грин-карты» белорусы, россияне и украинцы подали в суд на Трампа и Помпео
22.07.2020 11:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Группа граждан из нескольких стран подала в суд на президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео, сообщает
Больше всего истцов из России и Турции, а также граждане Беларуси, Украины, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины, Египта и Сирии.
В апреле Трамп
Истцы считают, что руководство США превысило полномочия. Они требуют, чтобы суд отменил апрельский указ Трампа. Истцы настаивают на возможности прохождения интервью, перевыпуске истекших виз и разрешении на въезд в США.
Лотерея Госдепартамента США «грин-карт» проводится с 1995 года. Ежегодно разыгрываются порядка 50 тысяч видов на жительство в США. За последние три года число выданных виз иностранцам, которые желают эмигрировать в Америку,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа граждан из нескольких стран подала в суд на президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)