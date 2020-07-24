Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение В качестве противоэпидемической меры официальная Москва приостановила все регулярные и чартерные рейсы 27 марта. Рейсы будут осуществляться с учетом...

В качестве противоэпидемической меры официальная Москва приостановила все регулярные и чартерные рейсы 27 марта. Рейсы будут осуществляться с учетом эпидемической ситуации в стране назначения и на основе взаимности. Что касается Беларуси, то на сайте Белавиа появились билеты в российские города, но сама компания нам прокомментировала, что не стоит планировать полеты раньше 15 августа.