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С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение
24.07.2020 17:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ качестве противоэпидемической меры официальная Москва приостановила все регулярные и чартерные рейсы 27 марта. Рейсы будут осуществляться с учетом эпидемической ситуации в стране назначения и на основе взаимности. Что касается Беларуси, то на сайте Белавиа появились билеты в российские города, но сама компания нам прокомментировала, что не стоит планировать полеты раньше 15 августа.
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В качестве противоэпидемической меры официальная Москва приостановила все регулярные и чартерные рейсы 27 марта. Рейсы будут осуществляться с учетом...
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