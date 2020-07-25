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Стрельба на базе ВВС во Флориде
25.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо данным, 1 человек погиб, еще 1 ранен. Как сообщила представитель авиабазы, речь идет о внутренних беспорядках. Напомним, 6 декабря прошлого года на авиабазе Пенсакола военнослужащий открыл огонь по людям. Убито было 4, еще 8 человек получили ранения. Стрелка ликвидировал полицейский.
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По данным, 1 человек погиб, еще 1 ранен. Как сообщила представитель авиабазы, речь идет о внутренних беспорядках. Напомним, 6 декабря прошлого года на авиабазе...
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