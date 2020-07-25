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Стрельба на базе ВВС во Флориде

25.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По данным, 1 человек погиб, еще 1 ранен. Как сообщила представитель авиабазы,   речь идет о внутренних беспорядках. Напомним,   6 декабря прошлого года на авиабазе Пенсакола военнослужащий открыл огонь по людям. Убито было 4, еще 8 человек  получили ранения. Стрелка  ликвидировал полицейский.
 
 
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По данным, 1 человек погиб, еще 1 ранен. Как сообщила представитель авиабазы, речь идет о внутренних беспорядках. Напомним, 6 декабря прошлого года на авиабазе...
 
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