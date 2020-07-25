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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гай Ричи лишен водительских прав за использование мобильного за рулем Гай Ричи лишился водительских прав на 6 месяцев. Осенью 2019 в Лондоне велосипедист, который проезжал мимо автомобиля известного режиссера, успел снять на видео, ...

Гай Ричи лишился водительских прав на 6 месяцев. Осенью 2019 в Лондоне велосипедист, который проезжал мимо автомобиля известного режиссера, успел снять на видео, как тот во время движения вел переписку в смартфоне. Бдительный британец показал запись полиции.Гай Ричи свою вину признал. Штраф составил 666 фунтов. Отметим, велосипедист, который и указал на нарушения режиссера, уже несколько лет следит за теми, кто не соблюдает правила дорожного движения. Отец велосипедиста погиб из-за невнимательности водителя.