|
Гай Ричи лишен водительских прав за использование мобильного за рулем
25.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTГай Ричи лишился водительских прав на 6 месяцев. Осенью 2019 в Лондоне велосипедист, который проезжал мимо автомобиля известного режиссера, успел снять на видео, как тот во время движения вел переписку в смартфоне. Бдительный британец показал запись полиции.
Гай Ричи свою вину признал. Штраф составил 666 фунтов. Отметим, велосипедист, который и указал на нарушения режиссера, уже несколько лет следит за теми, кто не соблюдает правила дорожного движения. Отец велосипедиста погиб из-за невнимательности водителя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гай Ричи лишился водительских прав на 6 месяцев. Осенью 2019 в Лондоне велосипедист, который проезжал мимо автомобиля известного режиссера, успел снять на видео, ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)