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Самые высокие в мире качели открылись в Китае

26.07.2020 12:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Экстремальное катание над пропастью. В Китае открыли самые высокие в мире качели. Рама захватывающего аттракциона занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Высота арки сооружения 100 метров, стартовой башни - 108. Качели построены на утесе. Посетителей будут катапультировать со стартовой площадки со скоростью 130 километров в час. 
 
 
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Экстремальное катание над пропастью. В Китае открыли самые высокие в мире качели. Рама захватывающего аттракциона занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Высота арки...
 
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