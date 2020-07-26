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Самые высокие в мире качели открылись в Китае
26.07.2020 12:22 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭкстремальное катание над пропастью. В Китае открыли самые высокие в мире качели. Рама захватывающего аттракциона занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Высота арки сооружения 100 метров, стартовой башни - 108. Качели построены на утесе. Посетителей будут катапультировать со стартовой площадки со скоростью 130 километров в час.
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Экстремальное катание над пропастью. В Китае открыли самые высокие в мире качели. Рама захватывающего аттракциона занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Высота арки...
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