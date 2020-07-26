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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сезон ураганов в Атлантике в 2020 году ожидается самым активным в истории Атлантические ураганы накрыли побережье США. Тропический шторм "Ханна" обрушился на Техас. Циклон принес с собой бури, дожди и сильный порывистый ветер скоростью...

Атлантические ураганы накрыли побережье США. Тропический шторм "Ханна" обрушился на Техас. Циклон принес с собой бури, дожди и сильный порывистый ветер скоростью до 145 километров в час. Он срывает крыши с домов, валит деревья. Повреждены линии электропередач, без света остались тысячи жителей региона. Улицы многих городов затоплены. Все спасательные службы приведены в полную готовность. Жителей просят не выходить лишний раз на улицу и по возможности не подходить к окнам. О пострадавших пока не сообщается.Помимо США, "Ханна" угрожает и соседней Мексике. На северо-востоке страны объявлен высокий уровень опасности. Из-за урагана "Дуглас" режим ЧС введен на Гавайях. Еще один тропический шторм под названием "Гонсало" бушует в Карибском море. Сильные шквалистые ветры угрожают Гренаде, Сент-Люсии, Сент-Винсенту и Гренадинам. По прогнозам, атлантический сезон этого года будет одним из самых активных в истории человечества из-за климатических аномалий.