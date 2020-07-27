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В Индии из-за наводнений погибли более 100 человек
27.07.2020 18:26 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНаводнения причинили ущерб 2 265 сельским населенным пунктам в 23 из 33 районов штата. Сотни тысяч человек эвакуированы из зоны затопления и размещены во временных лагерях.
В восточном штате Бихар продолжается разлив Ганга.
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Наводнения причинили ущерб 2 265 сельским населенным пунктам в 23 из 33 районов штата. Сотни тысяч человек эвакуированы из зоны затопления и размещены во временных...
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