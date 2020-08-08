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Теракт в столице Сомали

08.08.2020 16:05 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Смертник на заминированном автомобиле взорвался у ворот крупной военной базы в центре города. 8 человек погибли, еще 14 получили ранения. На кадрах видно, как над городом в районе взрыва поднимается густое облако белого дыма.

 
 
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Смертник на заминированном автомобиле взорвался у ворот крупной военной базы в центре города. 8 человек погибли, еще 14 получили ранения. На кадрах видно, как над...
 
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