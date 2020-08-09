ЛГБТ-активистку в Польше посадили в СИЗО на 2 месяца. Ее же обвиняют в «оскорблении чувств верующих»

Источник материала: Tut.by

Сотни людей вышли в субботу на улицы в разных городах Польши с радужными флагами из солидарности с ЛГБТ-сообществом и, в частности, активисткой Марго, арест которой накануне в Варшаве привел к стычкам между демонстрантами и полицией.



Фото: Reuters

Полиция в пятницу задержала 48 человек. Оппозиционные политики обвинили сотрудников правоохранительных органов в избыточном применении силы при задержании. Всех задержанных в субботу освободили.

Протесты в пятницу последовали в ответ на решение суда о заключении под стражу активистки под официальным именем Михал Ш. — она идентифицирует себя как женщину и пользуется именем Марго. Ее обвиняют в нанесении ущерба автофургону с гомофобными лозунгами на кузове и нападении на водителя фургона. Такие машины часто ездят по улицам польских городов, рекламируя повестку ультраконсервативных и религиозных организаций.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон, решение суда арестовать Марго и посадить ее в камеру предварительного заключения на два месяца заставило активистов и сторонников прав ЛГБТ попытаться воспрепятствовать ее аресту. Они попытались это сделать, забравшись на крышу полицейской машины без опознавательных знаков, в которой находилась Марго.

По данным либерального издания Gazeta Wyborcza , Марго поместят в мужской следственный изолятор в соответствии с полом, приписанным ей при рождении.

Полиция, в свою очередь, объясняет новые задержания тем, что демонстранты представляли угрозу стражам порядка.

Марго — одна из трех активистов, которых также обвиняют в том, что они оскорбили чувства верующих и осквернили исторические памятники, завернув их на прошлой неделе в радужные флаги — в частности, фигуру Иисуса Христа, стоящую у известного костела в Варшаве. По этому делу ее ранее допросили, предъявили ей обвинения, но отпустили. Арест Марго в пятницу связан именно с нападением на автофургон и его водителя.

Марго состоит в группе «Stop Bzdurom» («стоп дурь»). Участницы и участники говорят, что они развесили флаги на статуи, чтобы привлечь внимание к правам ЛГБТ-сообщества в Польше.

По вопросу прав ЛГБТ-сообщества польское общество расколото практически пополам. Недавно переизбранный президент Польши Анджей Дуда в ходе предвыборной кампании называл ЛГБТ чуждой польскому народу идеологией, даже более опасной, чем коммунизм.