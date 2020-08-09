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ЛГБТ-активистку в Польше посадили в СИЗО на 2 месяца. Ее же обвиняют в «оскорблении чувств верующих»
09.08.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотни людей вышли в субботу на улицы в разных городах Польши с радужными флагами из солидарности с ЛГБТ-сообществом и, в частности, активисткой Марго, арест которой накануне в Варшаве привел к стычкам между демонстрантами и полицией.
Полиция в пятницу задержала 48 человек. Оппозиционные политики обвинили сотрудников правоохранительных органов в избыточном применении силы при задержании. Всех задержанных в субботу освободили.
Протесты в пятницу последовали в ответ на решение суда о заключении под стражу активистки под официальным именем Михал Ш. — она идентифицирует себя как женщину и пользуется именем Марго. Ее обвиняют в нанесении ущерба автофургону с гомофобными лозунгами на кузове и нападении на водителя фургона. Такие машины часто ездят по улицам польских городов, рекламируя повестку ультраконсервативных и религиозных организаций.
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон, решение суда арестовать Марго и посадить ее в камеру предварительного заключения на два месяца заставило активистов и сторонников прав ЛГБТ попытаться воспрепятствовать ее аресту. Они попытались это сделать, забравшись на крышу полицейской машины без опознавательных знаков, в которой находилась Марго.
По данным либерального издания
Полиция, в свою очередь, объясняет новые задержания тем, что демонстранты представляли угрозу стражам порядка.
Марго — одна из трех активистов, которых также обвиняют в том, что они оскорбили чувства верующих и осквернили исторические памятники, завернув их на прошлой неделе в радужные флаги — в частности, фигуру Иисуса Христа, стоящую у известного костела в Варшаве. По этому делу ее ранее допросили, предъявили ей обвинения, но отпустили. Арест Марго в пятницу связан именно с нападением на автофургон и его водителя.
Марго состоит в группе «Stop Bzdurom» («стоп дурь»). Участницы и участники говорят, что они развесили флаги на статуи, чтобы привлечь внимание к правам ЛГБТ-сообщества в Польше.
По вопросу прав ЛГБТ-сообщества польское общество расколото практически пополам. Недавно переизбранный президент Польши Анджей Дуда в ходе предвыборной кампании называл ЛГБТ чуждой польскому народу идеологией, даже более опасной, чем коммунизм.
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ЛГБТ-активистку в Польше посадили в СИЗО на 2 месяца. Ее же обвиняют в «оскорблении чувств верующих»
Недавно переизбранный президент Польши Анджей Дуда в ходе предвыборной кампании называл ЛГБТ чуждой польскому народу идеологией, даже более опасной, чем...
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