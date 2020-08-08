Премьер-министр Ливана предложил провести досрочные выборы в парламент

Источник материала: Tut.by

Досрочные парламентские выборы в Ливане являются единственным способом выйти из кризиса в стране, вызванном взрывом в порту Бейрута. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб на фоне протестов в столице, передает телеканал Al Arabiya.



Фото: alarabiya.net

Чтобы выйти из чрезвычайного положения, он намерен внести в Совет министров законопроект о досрочных выборах.

Кроме того, Диаб, выступая перед населением, сообщил, что взрыв в порту 4 августа, унесший жизни более 150 человек и разрушивший значительную часть города, является результатом многолетней коррупции и бесхозяйственности. Выборы, по мнению главы правительства, станут общенациональным решением, которое спасет страну.

До стабилизации политической обстановки в стране Диаб согласен нести ответственность за последствия катастрофы.

8 августа в Бейруте начались антиправительственные митинги — протестующие требовали отставки Диаба и президента страны Мишеля Ауна. Акции вскоре переросли в столкновения с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ. Красный крест сообщал, что пострадало более ста человек, 22 из них были госпитализированы.

Позже жители Бейрута заняли здание Министерства иностранных дел страны, объявив его своим штабом. Кроме того, протестующие ворвались в здание Минэкономики и других административных зданий.

Взрыв в порту Бейрута, произошедший вечером 4 августа, разрушил значительную часть города и привел к гибели 158 человек. Около 5 тыс. жителей получили ранения, несколько десятков числятся пропавшими без вести. 300 тыс. человек остались без крова. Ущерб городу оценили в $ 15 млрд.

В складском порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна в 2014 году. Перед взрывом на складе велись сварочные работы. Диаб обещал наказать всех ответственных за катастрофу, 16 человек были задержаны в рамках расследования уголовного дела.