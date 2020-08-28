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К 60-летию со дня рождения принцессы Дианы ей установят памятник в центре Лондона

28.08.2020 21:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 июля 2021 года исполнится 60 лет со дня рождения Дианы, принцессы Уэльской. В честь юбилея статуя принцессы будет установлена в Кенсингтонских садах — королевском парке в центре британской столицы.


Фото: Reuters

В следующий понедельник исполнится 23 года со дня смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.

Статуя была создана по заказу ее сыновей, герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Генри.

Работа над скульптурой началась в 2017 году, но установка монумента была отложена из-за пандемии и карантина.

Для памятника уже выбрали место — Глубинный сад.

Автор памятника — скульптор Иэн Рэнк-Бродли, создавший портрет королевы Елизаветы II для аверса однофунтовой монеты.

По мысли принцев, скульптура будет наводить посетителей Кенсингтонского дворца на размышления о жизни и наследии их матери, которая вызывала отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.

На момент смерти принцессы Дианы 31 августа 1997 года принцу Уильяму было 15 лет, а Гарри — 12.

Память о ней увековечена в нескольких мемориалах в Лондоне, среди которых — детская площадка в Кенсингтонском дворце, памятный фонтан в Гайд-парке и памятный прогулочный маршрут в Сент-Джеймсском парке.

 
 
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1 июля 2021 года исполнится 60 лет со дня рождения Дианы, принцессы Уэльской. В честь юбилея статуя принцессы будет установлена в Кенсингтонских садах - королевском...
 
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