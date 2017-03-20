Атила и Агри — четвероногие доктора в испанской психиатрической клинике Бенито Менини, спрятанной среди Пиренейских гор недалеко от границы с Францией. Общение и тактильный контакт с собаками помогает пациентам с умственной отсталостью, психическими заболеваниями такими как шизофрения, развивать свои социальные навыки и чувство автономии, оказывает успокаивающее действие. Животные научились адаптировать свое поведение под пациентов: для активных они стали компаньонами в игре; а для тех, кто не может ходить — спасением от депрессии и изоляции.

В отличие от других клиник, в Бенито Менини собаки живут на территории клиники. Пациенты ухаживают за Атила и Агри, кормят их и ходят ходят в соседнюю деревню. Благодаря собакам, у подопечных клиники получается строить диалог с местными жителями.



Борзая Атила засыпает, когда ее гладят пациенты психиатрической клиники.



Атила и Агри бегают по территории клиники в испанском городе Элисондо недалеко от границы с Францией.



29-летний Андреас Гарсиа обнимает Агри во время одного из сеансов терапии.



Андреас Гарсиа (слева) и 24-летний Инаки Горриз гладят собаку по кличке Атила во дворе клиники.











44-летний Дэвид Вильянуэва играет с Атилой.



49-летняя Мирен Мартинез ласкает тренировочную борзую по кличке Атила.



Атила и Агри играют с 38-летней Ионой Альбиз на территории клиники.



63-летняя Рамона Эчевериа и Иона Альбиз гладят собаку Атилу.