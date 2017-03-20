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Лекарство от шизофрении и депрессии: собаки на службе в психиатрической клинике в Испании
21.03.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by
Атила и Агри — четвероногие доктора в испанской психиатрической клинике Бенито Менини, спрятанной среди Пиренейских гор недалеко от границы с Францией. Общение и тактильный контакт с собаками помогает пациентам с умственной отсталостью, психическими заболеваниями такими как шизофрения, развивать свои социальные навыки и чувство автономии, оказывает успокаивающее действие. Животные научились адаптировать свое поведение под пациентов: для активных они стали компаньонами в игре; а для тех, кто не может ходить — спасением от депрессии и изоляции.
В отличие от других клиник, в Бенито Менини собаки живут на территории клиники. Пациенты ухаживают за Атила и Агри, кормят их и ходят ходят в соседнюю деревню. Благодаря собакам, у подопечных клиники получается строить диалог с местными жителями.
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Общение и тактильный контакт с собаками помогает пациентам с умственной отсталостью, психическими заболеваниями развивать свои социальные навыки и чувство...
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