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Лекарство от шизофрении и депрессии: собаки на службе в психиатрической клинике в Испании

21.03.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Атила и Агри — четвероногие доктора в испанской психиатрической клинике Бенито Менини, спрятанной среди Пиренейских гор недалеко от границы с Францией. Общение и тактильный контакт с собаками помогает пациентам с умственной отсталостью, психическими заболеваниями такими как шизофрения, развивать свои социальные навыки и чувство автономии, оказывает успокаивающее действие. Животные научились адаптировать свое поведение под пациентов: для активных они стали компаньонами в игре; а для тех, кто не может ходить — спасением от депрессии и изоляции.

В отличие от других клиник, в Бенито Менини собаки живут на территории клиники. Пациенты ухаживают за Атила и Агри, кормят их и ходят ходят в соседнюю деревню. Благодаря собакам, у подопечных клиники получается строить диалог с местными жителями.


Борзая Атила засыпает, когда ее гладят пациенты психиатрической клиники.

Атила и Агри бегают по территории клиники в испанском городе Элисондо недалеко от границы с Францией.

29-летний Андреас Гарсиа обнимает Агри во время одного из сеансов терапии.

Андреас Гарсиа (слева) и 24-летний Инаки Горриз гладят собаку по кличке Атила во дворе клиники.



44-летний Дэвид Вильянуэва играет с Атилой.

49-летняя Мирен Мартинез ласкает тренировочную борзую по кличке Атила.

Атила и Агри играют с 38-летней Ионой Альбиз на территории клиники.

63-летняя Рамона Эчевериа и Иона Альбиз гладят собаку Атилу.
 
 
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Общение и тактильный контакт с собаками помогает пациентам с умственной отсталостью, психическими заболеваниями развивать свои социальные навыки и чувство...

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