МИНСК, 24 апр — Sputnik. Американская актриса, певица и режиссер Барбра Стрейзанд в понедельник 24 апреля отмечает 75-летие.

Стрейзанд считается одной из самых успешных женщин шоу-бизнеса: в ее активе две премии "Оскар", премии "Эмми" и "Грэмми", а также 145 миллионов проданных музыкальных дисков.

Барбра Стрейзанд родилась в Нью-Йорке. Ее мать Диана была певицей, а позже работала секретарем в школе. Отец Эмануэль Стрейзанд — учитель, скончался, когда дочери исполнилось всего 15 месяцев.

Еще школьницей она дебютировала как актриса в театре. В 1960-е годы начала выступать как певица, играла в театральных мюзиклах. В 1963 году записала свою первую пластинку.

За роль в музыкальном фильме "Смешная девчонка" Барбра Стрейзанд получила премию "Оскар". В фильме "Звезда родилась!" 1976 года она сыграла главную роль, выступила продюсером и написала песню Evergreen, которая также была отмечена "Оскаром". Позднее она выступала и как режиссер ряда фильмов.

Как певица Барбра Стрейзанд записала 52 золотых альбома, 31 платиновый альбом, 13 мультиплатиновых альбомов. Ее два диска последних лет Partners и Encore: Movie Partners Sing Broadway вошли в Billboard 200 под номером 1.

По данным Forbes на 2016 год, ее состояние составляет 370 миллионов долларов. Она занимает третью позицию в рейтинге Forbes "Самые состоятельные женщины-музыканты США" за 2016 год.