﻿ Актрисе и певице Барбре Стрейзанд исполнилось 75 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актрисе и певице Барбре Стрейзанд исполнилось 75 лет

24.04.2017 17:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Американская актриса, певица и режиссер Барбра Стрейзанд в понедельник 24 апреля отмечает 75-летие.

Стрейзанд считается одной из самых успешных женщин шоу-бизнеса: в ее активе две премии "Оскар", премии "Эмми" и "Грэмми", а также 145 миллионов проданных музыкальных дисков.

Барбра Стрейзанд родилась в Нью-Йорке. Ее мать Диана была певицей, а позже работала секретарем в школе. Отец Эмануэль Стрейзанд — учитель, скончался, когда дочери исполнилось всего 15 месяцев.

Еще школьницей она дебютировала как актриса в театре. В 1960-е годы начала выступать как певица, играла в театральных мюзиклах. В 1963 году записала свою первую пластинку.

За роль в музыкальном фильме "Смешная девчонка" Барбра Стрейзанд получила премию "Оскар". В фильме "Звезда родилась!" 1976 года она сыграла главную роль, выступила продюсером и написала песню Evergreen, которая также была отмечена "Оскаром". Позднее она выступала и как режиссер ряда фильмов.

Как певица Барбра Стрейзанд записала 52 золотых альбома, 31 платиновый альбом, 13 мультиплатиновых альбомов. Ее два диска последних лет Partners и Encore: Movie Partners Sing Broadway вошли в Billboard 200 под номером 1.

По данным Forbes на 2016 год, ее состояние составляет 370 миллионов долларов. Она занимает третью позицию в рейтинге Forbes "Самые состоятельные женщины-музыканты США" за 2016 год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 24 апр — Sputnik. Американская актриса, певица и режиссер Барбра Стрейзанд в понедельник 24 апреля отмечает 75-летие. Стрейзанд считается одной из самых успешных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Это шанс что-то изменить". Голландский режиссер о лечении театром в Голландии и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика