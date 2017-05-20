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По Кортасару: как прошла "Ночь музеев" в Национальном художественном
21.05.2017 13:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. На входе в Национальный художественный музей расположился настольный футбол: участники матча играли за две команды — "Авангард" и "Реализм" — к слову, в этой встрече раз за разом закреплялась ничья.
© Sputnik/ Павел Вур
В таком же формате проходила вся "Ночь музеев" в Национальном художественном. Традиционно, толпа собралась у входа. Этот музей всегда собирает больше всего зрителей.
В отличие от обычного похода в музей, на этот раз внимание зрителя усилиями организаторов было приковано не к главным, а к второстепенным картинам на стенах. Все главные полотна, по которым обычно водят экскурсии, были прикрыты черной тканью.
На этажах традиционно разместились различные активности. Где-то можно было послушать музыку, а где-то посоревноваться с художником: зрители позировали рядом с известными картинами, и с помощью специальной программы их фотографии вписывали в шедевры, давая всем возможность почувствовать себя частью искусства.
На некоторых этажах можно было обнаружить музыкантов или поучаствовать в квестах. Кроме того, на этажах разместилось множество интерактивных площадок. "Ночь музеев" собрала несколько тысяч гостей, которые всю ночь провели, прогуливаясь по площадкам такого непривычного Национального художественного музея.
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По задумке организаторов мероприятия, все крутилось вокруг произведения известного аргентинского писателя Хулио Кортасара "Игра в классики".
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