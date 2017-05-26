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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо построил крепость из одеял для пятилетней девочки
27.05.2017 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Правительство Канады и канал CBC провели детский конкурс «Премьер-министр на день». Его победительницей стала пятилетняя Белла из города Томпсон. Девочка на целый день стала премьер-министром. Вместе с Джастином Трюдо, который служит на этой должности во все остальные дни, Белла
Для конкурса Белла
Кстати, в начале мая Джастин Трюдо
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Правительство Канады и канал CBC провели детский конкурс "Премьер-министр на день". Его победительницей стала пятилетняя Белла из города Томпсон. Девочка на целый...
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