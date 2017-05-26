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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо построил крепость из одеял для пятилетней девочки

27.05.2017 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Правительство Канады и канал CBC провели детский конкурс «Премьер-министр на день». Его победительницей стала пятилетняя Белла из города Томпсон. Девочка на целый день стала премьер-министром. Вместе с Джастином Трюдо, который служит на этой должности во все остальные дни, Белла построила крепость из одеял и подушек. Прямо в кабинете премьер-министра!


Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Для конкурса Белла написала письмо, в котором рассказала, что бы она делала, если бы стала премьер-министром. «Я хотела бы убедиться, что у каждого есть дом, и все живут в безопасности. Я бы хотела обнять всех», — написала девочка. Также Белла позаботилась бы о животных, природе и здоровье канадцев.

Кстати, в начале мая Джастин Трюдо пришел на официальную встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни в строгом костюме и разноцветных носках с дроидами из «Звездных войн». А недавно в очередной раз обрадовал интернет, пробежав в спортивной форме сквозь толпу студентов, отмечавших выпускной в Ванкувере.

 
 
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Правительство Канады и канал CBC провели детский конкурс "Премьер-министр на день". Его победительницей стала пятилетняя Белла из города Томпсон. Девочка на целый...

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