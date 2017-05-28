Во время пресс-конференции

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане покажет уникальную выставку из 40 картин, авторами которых являются художники из 25 стран. Об этом сообщил сегодня начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности МИД Евгений Лазарев во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Евгения Лазарева, Беларусь помимо демонстрации достижений промышленности в сфере энергосберегающих технологий, инвестиционных проектов в своем павильоне будет экспонировать художественную выставку "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока". Она включает произведения известных авторов из государств, располагающихся по маршруту экономического пояса Шелкового пути. "Это около 40 картин, авторами которых являются художники из 25 стран мира, и эта выставка будет символизировать собой понимание через искусство и через границы. Мы в том числе ожидаем интерес к нашему павильону за счет уникальной по своей сути выставки", - отметил представитель МИД.

Что касается культурной программы на выставке, участие в ней в течение трех месяцев будут принимать белорусские коллективы - традиционные фольклорные, джазовые и камерные.

По словам Евгения Лазарева, белорусская сторона в максимальной степени предполагает использовать участие в "ЭКСПО", чтобы продвинуть национальные интересы по всем направлениям. "Отсюда и характер нашей экспозиции. Павильон будет достаточно универсален, он представит основные направления развития страны - образование, культура, наука, политический вектор", - сказал он.

Представитель Министерства иностранных дел также обратил внимание, что Беларусь относительно недавно начала участвовать в "ЭКСПО" на системной основе. "Общеизвестно, что выставки "ЭКСПО" занимают третье место по популярности после Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. Это дает нам прекрасную возможность представить себя в мировом масштабе, представить свои возможности, то, чем мы обладаем и что надеемся иметь в будущем", - заметил Евгений Лазарев.

Специализированная международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в Казахстане под девизом "Энергия будущего". Ожидается, что мероприятие посетят от 2,5 млн до 5 млн человек, не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. В качестве участников заявилось 112 стран, 8 международных организаций и более 70 государственных и частных компаний.-0-

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