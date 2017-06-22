Фестиваль джаза, праздник фонариков и народные танцы. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут услышать джаз в исполнении лучших музыкантов Беларуси, запустить фонарик в Городничанке, поучиться народным танцам на Советской или сходить на очередную выставку коллекционеров.

Где: берег озера «Юбилейное» Когда: 23−25 июня, 22.30

Автомобильный кинотеатр каждое лето работает в Гродно. На этих выходных можно увидеть российскую комедию «Жених» (пятница), российско-армянскую драму «Землетрясение» (суббота) и российскую комедию «Завтрак у папы» (воскресенье).

Выставка-продажа «Гарадзенскі скарабей»

Где: пл. Советская Когда: 24 июня, 11.00−15.00, 25 июня, 10.00−14.00

Каждые последние выходные месяца у стен бывшего ДК тесктильщиков проходит большая ярмарка с участием гродненских и приезжих коллекционеров. На ярмарке можно найти этническую утварь, антиквариат, произведения искусства, монеты, значки, медали, почтовые марки, открытки, конверты и другие элементы коллекций.





Акция «Читающий Гродно»

Где: ул. Советская Когда: 24 июня, 12.00−14.00

На пешеходной улице выступят поэты и писатели, а также пройдет «безумное чаепитие». На импровизированном «Библиотечном бульваре» можно будет познакомиться с книгами и журналами, поучаствовать в литературных конкурсах и интерактивных играх. Будет работать библиокафе «Безумное чаепитие с Алисой» — интерактивная театрализованная площадка клуба мастеров по изготовлению кукол. Также выступят гродненские музыканты.

Летняя школа рисования

Где: Биолого-экологический центр, ул. Антонова, 20, 2-й этаж Когда: 24 июня, 12.00

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает творческих детей от 7 лет в Летнюю школу рисования. Три самых популярных мастер-класса проведут в июне по субботам. В ближайшую субботу участники будут рисовать акварелью фантазиный букет цветов. Все материалы включены в стоимость мастер-класса.

Где: Парк высоких технологий, ул. Горького, 1 Когда: 24 июня, 13.00

ITeen Academy (Малая Академия Образовательного центра Парка высоких технологий) приглашает детей 9−12 лет на бесплатный мастер-класс. Дети смогут создать свою первую программу на визуальном языке программирования, собрать и запрограммировать свое первое электронное устройство, а также погрузиться в виртуальный мир.





Детский спектакль «Хутчэй, Мама Му!» от театра «Лямцавая батлейка»

Где: Гродненский детский хоспис, ул. Гагарина, 18 Когда: 24 июня, 14.00

Премьерный спектакль по мотивам книг шведской писательницы Юи Висландер. Все куклы и декорации в этом любительском театре сделаны в технике валяния. Кроме спектакля зрителей ждут игры, мастер-классы и музыка.





Детский квест «Приключение в парке»

Где: парк Жилибера, рядом с игровым центром под навесом Когда: 24 июня, 14.00

Детский квест с элементами обучения английскому языку от центр разговорного английского «Yes».

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 24 июня, 19.00

Комедия положений британского драматурга Рея Куни пользуется успехом на гродненской сцене уже много лет.





Где: Открытая площадка Нового замка, ул. Замковая, 20 Когда: 24 июня, 19.30, 25 июня, 16.00

На ежегодном музыкальном фестивале выступят джазмены из Гродно, Баранович, Минска и специальный гость из США.





Где: парк Жилибера Когда: 24 июня, 21.00

Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду — настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания. Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков. Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо Гродно. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений.



Фото: povoda.net

Фестиваль красок

Где: парк Жилибера Когда: 25 июня, 14.00

Сотни гродненцев соберутся на летней эстраде, чтобы разукрасить друзей, знакомых и посторонних людей яркими красками холи. Настроение красочной феерии зададут лучшие диджеи и кавер-группы Беларуси.





Где: летняя площадка кафе «Шекспир», у театра кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 25 июня, 16.30 (начало спектакля в 17.00)

Самым маленьким детям, которые только начинают знакомство с театром, предлагают самые добрые спектакли на уютной камерной сцене. В программе также конкурсы, игры, загадки и фотосессии. На этой неделе зрителей ждет спектакль «Сказка странствующего кукольника».

Где: пл. Советская Когда: 25 июня, 19.00−20.30

На пятом концерте из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» выступит Alex Kravchuk JAZZ band — новый проект одного из самых известных гродненских саксофонистов. В программе джазовые стандарты, танцевальные ритмы, любимые хиты 20-го века и потрясающая атмосфера свинга.

Премьера спектакля «Охота на крыс»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 25 июня, 19.00

Австрийская пьеса на белорусском языке, жанр которой в театре определили как «танго без антракта». «Эту пьесу не надо смотреть до 16 лет, так как еще непонятно. И не надо смотреть после 50, потому что уже непонятно. Речь идет о том, как решиться преодолеть свое личное пространство. На самом деле это очень трудно», — говорит режиссер Геннадий Мушперт.



Фото: drama.grodno.by

Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 25 июня, 19.00

Неформальные танцевальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут ждут каждого и всем рады.



